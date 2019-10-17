شاهد: جيش الاحتلال يعتقل 10 مواطنين والمستوطنون يقتحمون قبر يوسف

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على اعتقال عشرة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما اقتحم عشرات المستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس وأدوا طقوساً تلمودية.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط سلاح كارلو في بيت عوا.





وأوضح جيش الاحتلال، أنه تم تأمين اقتحام حوالي 1350 مستوطن إلى مدينة نابلس لأداء طقوس في منطقة قبر يوسف.













رام الله - دنيا الوطن