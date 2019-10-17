قيادي بفتح: فلتتقدم حماس بمرشحها لمنافسة الرئيس أبو مازن بالانتخابات الرئاسية

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

دعا أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، حركة حماس للدخول في الانتخابات المقبلة، ومنافسة حركة فتح، بعد أن أعلنت الحركة أن مرشحها الأوحد لرئاسة دولة فلسطين هو الرئيس محمود عباس.

وفي سؤاله حول إذا ما رشحت حماس قائدها إسماعيل هنية، لمنافسة الرئيس عباس، قال الفتياني لـ"دنيا الوطن": إن الباب مفتوح بوجه حماس وقائدها لخوض الانتخابات، والمنافسة الشريفة، والشعب الفلسطيني، يُقرر من يختار، وهو الحكم والفيصل ما بين الفصائل جميعها.

وأوضح، أن موقف حركته دائمًا معروف، وهي أن تعتبر حركة حماس جزءًا من النسيج الفلسطيني، وعلى الأخيرة أن تنخرط في المشروع الوطني.

إلى ذلك، عدّد الفتياني، أسباب اعتبار قيادة حركة فتح، بأن الرئيس محمود عباس، هو المشرح الأوحد لحركة فتح في الانتخابات المقبلة، وقال: إن الرئيس أبو مازن، وقف مُتحديًا كل أعداء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لذلك فإن الرئيس عباس هو المرشح الأوحد، إضافة للانتصارات التي حققتها دولة فلسطين في عهده، وعزز وطوّر علاقات فلسطين مع المجتمع الدولي.

وأكد أن أبو مازن عمل في سبيل وحدة الوطن، وواجه مشاريع الانفصال والانقسام، وكذلك قضايا التوطين، وتمسك بالثوابت الفلسطينية، رغم ما واجهه من تهديدات وتحديات.