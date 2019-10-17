شؤون فلسطينية

انخفاض بدرجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة وعواصف رعدية

انخفاض بدرجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة وعواصف رعدية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو سيكون اليوم الخميس، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وحسب الدائرة، فإنه يحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.  

الجمعة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. 

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-17 25-16 24-16 بيت لحم 27-17 25-16 24-16
رام الله والبيرة 26-16 24-15 23-15 طولكرم 29-20 27-20 27-20
نابلس 29-18 27-17 26-17 قلقيلية 29-20 28-20 28-20
جنين 31-19 29-18 28-18 سلفيت 27-17 25-16 24-16
طوباس 31-19 29-18 28-18 روابي 28-18 26-17 25-17
الخليل 26-16 24-15 23-15 غزه 28-21 26-21 26-21
أريحا 36-22 34-21 33-21 خانيونس 28-21 26-21 26-21
الأغوار الشمالية 34-20 32-19 31-19 رفح 29-20 27-20 27-20


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