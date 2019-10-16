ترامب: الوضع على الحدود التركية السورية "ممتاز استراتيجياً"

قال ترامب خلال لقائه بنظيره الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا: "الوضع على الحدود التركية مع سوريا ممتاز من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، جنودنا ليسوا هناك، هم في أمان تام، السوريون يحمون الأكراد"، وفق وكالة (سبوتنك).



جاء تصريح الرئيس الأمريكي هذا، وسط تقارير تشير إلى أن عسكريي الولايات المتحدة في سوريا، تعرضوا لنيران مدفعية الجيش التركي، وأفيد بأن القصف لم يوقع إصابات، لكن في المرة القادمة، ستضطر طائرات سلاح الجو الأمريكي إلى التحليق فوق منطقة العمليات العسكرية "لاستعراض القوة" من أجل حماية الجنود الأمريكان.



وأشار ترامب إلى أن الدول الأخرى، مثل سوريا وروسيا، يمكنها أن تأخذ على عاتقها قضية مكافحة تنظيم الدولة، وأن الولايات المتحدة ستشن "معاركها للدفاع عن أراضيها".



وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من المسلحين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم الدولة.

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الوضع على الحدود التركية السورية بالنسبة للولايات المتحدة "ممتاز من الناحية الاستراتيجية"، ولا يوجد تهديد للقوات الأمريكية هناك.