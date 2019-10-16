دولي

شاهد: أفيخاي أدرعي يسرق أكلات فلسطينية.. والنشطاء: "نسيت شبرا والكشري"

شاهد: أفيخاي أدرعي يسرق أكلات فلسطينية.. والنشطاء: "نسيت شبرا والكشري"
خاص دنيا الوطن
نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صورةً ظهر فيها عدد من الأكلات الفلسطينية الشهيرة، التي زعم أنها أكلات إسرائيلية، الأمر الذي اعتبره النشطاء سرقة للتراث الفلسطيني.

ورد النشطاء بدورهم على أدرعي في التعليقات الخاصة بصفحته، متسائلين عن شبرا والكشري بالقول: "نسيت تقول شبرا إلنا، وماذا عن العدس"، مؤكدين أن تلك الأكلات فلسطينية. 









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