شاهد: أفيخاي أدرعي يسرق أكلات فلسطينية.. والنشطاء: "نسيت شبرا والكشري"





ورد النشطاء بدورهم على أدرعي في التعليقات الخاصة بصفحته، متسائلين عن شبرا والكشري بالقول: "نسيت تقول شبرا إلنا، وماذا عن العدس"، مؤكدين أن تلك الأكلات فلسطينية.























خاص دنيا الوطننشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صورةً ظهر فيها عدد من الأكلات الفلسطينية الشهيرة، التي زعم أنها أكلات إسرائيلية، الأمر الذي اعتبره النشطاء سرقة للتراث الفلسطيني.