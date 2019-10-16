شؤون فلسطينية

قيادي بحماس لفتح: ما هو موقفكم من العملية العسكرية التركية بسوريا؟

قيادي بحماس لفتح: ما هو موقفكم من العملية العسكرية التركية بسوريا؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، سؤالاً إلى حركة فتح، عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر)، وذلك حول العملية العسكرية التركية بشمال سوريا. 

وقال نزال: "سؤال مباشر أوجّهه لحركة فتح، يحتاج إلى جواب واضح من أي مسؤول فيها ودون لفّ ولا دوران: ما هو موقف فتح من العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا؟".

وأضاف نزال: "سؤال يأتي بعد محاولات جهات فتحاوية، التنصّل من توقيع فتح على بيان الفصائل الفلسطينية، الذي أدانت فيه بأشد العبارات هذه العملية؛ بانتظار الجواب". 

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