قيادي بحماس لفتح: ما هو موقفكم من العملية العسكرية التركية بسوريا؟
رام الله - دنيا الوطن
وجه نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، سؤالاً إلى حركة فتح، عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر)، وذلك حول العملية العسكرية التركية بشمال سوريا.
وقال نزال: "سؤال مباشر أوجّهه لحركة فتح، يحتاج إلى جواب واضح من أي مسؤول فيها ودون لفّ ولا دوران: ما هو موقف فتح من العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا؟".
وأضاف نزال: "سؤال يأتي بعد محاولات جهات فتحاوية، التنصّل من توقيع فتح على بيان الفصائل الفلسطينية، الذي أدانت فيه بأشد العبارات هذه العملية؛ بانتظار الجواب".
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