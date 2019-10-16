قيادي بحماس لفتح: ما هو موقفكم من العملية العسكرية التركية بسوريا؟

وجه نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، سؤالاً إلى حركة فتح، عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر)، وذلك حول العملية العسكرية التركية بشمال سوريا.





وقال نزال: "سؤال مباشر أوجّهه لحركة فتح، يحتاج إلى جواب واضح من أي مسؤول فيها ودون لفّ ولا دوران: ما هو موقف فتح من العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا؟".









وأضاف نزال: "سؤال يأتي بعد محاولات جهات فتحاوية، التنصّل من توقيع فتح على بيان الفصائل الفلسطينية، الذي أدانت فيه بأشد العبارات هذه العملية؛ بانتظار الجواب".

رام الله - دنيا الوطن