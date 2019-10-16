دولي

"الأحزاب اليمينية" الإسرائيلية تتعهد بعدم الانضمام لحكومة أقلية تدعمها القائمة المشتركة

"الأحزاب اليمينية" الإسرائيلية تتعهد بعدم الانضمام لحكومة أقلية تدعمها القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن الأحزاب اليمينية وقعت تعهدًا بعدم الانضمام إلى حكومة أقلية تدعمها القائمة المشتركة.

ونشر موقع (4040) الإسرائيلي، صيغة التعهد الخاص بالأحزاب اليمينة: نحن الموقعون أدناه، رؤساء أحزاب (شاس، ويهدوت هتوراة، والبيت اليهودي، والاتحاد الوطني) نتعهد بما يلي:

1. لو كان هناك تشكيل لحكومة أقلية تدعمها القائمة المشتركة، فإننا لن ننضم إلى هذه الحكومة بأي شكل، وسنصوت ضدها وسنصوت بأي طريقة لإسقاطها.

2. سننضم فقط إلى حكومة بقيادة (نتنياهو) تضم جميع الموقعين أدناه، سواء داخل الحكومة اليمينية أو في حكومة وحدة وطنية واسعة بالتناوب.

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