دولي

صحيفة: تركيا تستخدم بعملية "نبع السلام" دبابات طورتها إسرائيل

صحيفة: تركيا تستخدم بعملية "نبع السلام" دبابات طورتها إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن الجيش التركي يستخدم في عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرقي سوريا دبابات (M60-A1) التي طورتها إسرائيل.

وأكدت الصحيفة، أن صوراً للدبابات التي عملت شركة Israeli Military Industries  على تطويرها قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر عدد منها في بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية.

وبين سنتي 2003 و2010، زودت 170 دبابة من هذا الطراز بمدافع من عيار 120 ميلمترا، إلى جانب أنظمة إطلاق وتحكم ودروع متقدمة.

وكانت أنقرة وتل أبيب حليفتين في مجال الدفاع والتنسيق الأمني ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، وإجراء التدريبات العسكرية منذ 1960، لتصل العلاقة بينهما إلى ذروتها سنوات التسعينات بتوقيع اتفاق التنسيق الدفاعي سنة 1994، واتفاق تنسيق التدريبات العسكرية سنة 1996.

يذكر، أن العلاقات التركية الإسرائيلية يشوبها البرود منذ سنة 2010 بعد أن هاجمت القوات الإسرائيلية "أسطول الحرية" الذي قادته السفينة التركية "مرمرة" بغرض كسر الحصار المفروض على غزة.

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