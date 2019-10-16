اعتداءات الاحتلال والمستوطنين مستمرة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.



وبحسب المصادر المحلية، قامت مجموعات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، بإضرام النار في أراضي المزارعين بقرية بورين جنوب نابلس.



واشتعلت الحقول الزراعية بالنيران، ما ألحق أضراراً بالمناطق الزراعية التي طالتها الحرائق.



وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال، ومجموعات المستوطنين وسط مدينة، وأغلق جنود الاحتلال شارع بئر السبع ومنطقة باب الزواية، وعدداً من الأحياء فيها، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، لتأمين وصول عشرات المستوطنين بالدخول إلى بيت فلسطيني قديم.



كما واعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد الاعتداء عليه بوحشية وسط مدينة الخليل.