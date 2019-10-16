فيديو: المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

لا تزال وحدات الجيش والقوات الجوية بالإضافة إلى الطوافات القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قبرص، تقوم بأعمال إخماد الحرائق ومنع تجددها في مناطق: مزرعة يشوع، ملتقى النهرين، داريا وبعورتا.من جهته، أفاد المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار، بتجدد محدود للحرائق في بلدات "كفر متي والنهرين ودقون وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب وعورتا ومزرعة الضهر"، وقال: "نعمل على إخمادها بالتنسيق مع قيادة الجيش والوضع تحت السيطرة".وحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، فقد سجلت 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة، ولا يزال بعضها قيد المعالجة فيما لم يشر إلى سقوط ضحايا.وأرسل الأردن طائرتين الثلاثاء إلى مطار بيروت الدولي للمساعدة في إخماد الحرائق.وشهد لبنان الاثنين الماضي، اندلاع عدد كبير من الحرائق في أكثر من منطقة جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.