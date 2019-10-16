شقيق روحاني في السجن لإدانته بالفساد

الرئيس الإيراني حسن روحاني برفقة شقيقه الأصغر حسين فريدون

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رام الله - دنيا الوطن

دخل حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السجن، اليوم (الأربعاء)، في طهران لقضاء عقوبة صدرت بحقه لخمس سنوات في قضايا فساد، وفق ما أوردت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.



وأوقف فريدون، وهو أيضا المستشار الخاص لروحاني، في 2017 لورود اسمه في عدة قضايا فساد، واتهم بارتكاب جرائم مالية، لكن أفرج عنه غداة توقيفه بعد دفعه كفالة حددت بما يساوي آنذاك نحو 9.3 مليون دولار (8.4 مليون يورو)، بحسب وسائل إعلام إيرانية.



وبدأت محاكمته في فبراير (شباط)، وأعلنت السلطة القضائية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) أنه حكم عليه في الاستئناف بالسجن خمس سنوات مع النفاذ وبدفع غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة تسديد الرشى التي اتهم بتقاضيها.



ولا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون في اسم العائلة نفسه، إذ غيّر الرئيس اسمه حين كان شاباً.



ونقلت وكالة "يسنا" عن حسين سيرتيبي، محامي فريدون، قوله إن شقيق روحاني حضر قبل الظهر إلى مكتب المدعي العام، حيث نقل إلى سجن إيوين، حيث تم إدخاله لقضاء عقوبته.