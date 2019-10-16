شؤون فلسطينية

غزة: توقيع عقود عمل لـ 400 خريج وخريجة

غزة: توقيع عقود عمل لـ 400 خريج وخريجة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية بيادر للبيئة والتنمية اليوم الأربعاء 16 اكتوبر حفل توقيع عقود عمل لـ 400 خريج وخريجة على مستوى محافظة خان يونس، حيث أن بيادر الجمعية الوحيدة في المحافظة التي حصلت على حصة تنفيذ بعد استيفاء الشروط اللازمة للاستفادة مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، والذي سينفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الإجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الإجتماعية.

ويهدف هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الإنترنت. 

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما يزيد عن 5.000 شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، على أن تكون نسبة النساء المستفيدات 50% على الأقل.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صبري أبو سبت في كلمة له أمام الحضور عن أن هذا الجهد يأتي في إطار التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة والخريجين بالتحديد، لتكون هناك فرصة لهم للانطلاق في مجال العمل ومساندتهم في بداية
طريقهم الطويل، وشدد الدكتور صبري على أن الجمعية لن تدخر جهداً لخدمة المجتمع لإعانته على مواجهة الظروف الصعبة، شاكراً كل المؤسسات الممولة والمنفذة والشريكة على تكاثفهم العظيم من أجل المصلحة العامة.

من جانبه أعرب مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في غزة الأستاذ علاء الغلاييني عن سعادته البالغة وهو يرى بذرة هذا المشروع تثمر أملاً وتفاؤلاً في وجوه الخريجين المستفيدين منه، بعد أن قُطع شوطاً ليس هيناً في سبيل إنجاح المشروع ليخرج إلى النور، إلى جانب سعيهم الحقيقي في جلب مثل هذه المشاريع بشكل مستمر للمساهمة في تجاوز جزء من أزمة البطالة المتفشية في قطاع غزة، موجهاً رسالة شكر إلى البنك الدولي على قبوله تمويل هذا المشروع .

وفي ختام الحفل قامت جمعية بيادر بتكريم مركز تطوير المؤسسات ممثلاً بالسيد علاء الغلاييني والسيد منذر عبد الهادي بالإضافة لتكريم المدير التنفيذي للجمعية السيد عايد البريم وقامة أخرى من القائمين على المشروع والجمعية بشكلٍ عام.


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