صور: مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 (تابوتا) ملونا



منطقة العساسيف تقع على مقربة من معبد حتشبسوت بالدير البحري، وتضم مجموعة من المقابر التي يرجع تاريخ أغلبها إلى الأسرة الثامنة عشرة، والأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.



وتفقد خالد العناني، وزير الآثار المصري، موقع الكشف الأثري أمس الثلاثاء، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري في مؤتمر صحفي السبت المقبل في الأقصر.











منطقة العساسيف تقع على مقربة من معبد حتشبسوت بالدير البحري، وتضم مجموعة من المقابر التي يرجع تاريخ أغلبها إلى الأسرة الثامنة عشرة، والأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.وتفقد خالد العناني، وزير الآثار المصري، موقع الكشف الأثري أمس الثلاثاء، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري في مؤتمر صحفي السبت المقبل في الأقصر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الآثار المصرية عن كشف أثري جديد يضم 20 تابوتا خشبيا ملونا، بمنطقة جبانة العساسيف بمحافظة الأقصر، جنوبي البلاد.بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة نقله "بي بي سي" عربي، فإن هذا الكشف الأثري هو "الأضخم والأهم من نوعه منذ سنوات"، كون التوابيت الآدمية المكتشفة "في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا تزال مغلقة".عُثر على التوابيت "مجمعة في خبيئة في مستويين أحدهما فوق الآخر"، بحسب الوزارة.قال مصدر بوزارة الآثار إن بعض التوابيت ما زال مدفونا في باطن الأرض، وربما يكون عددها أكبر، مشيرا إلى أن البعثة الأثرية ستعمل على استخراج التوابيت ودراستها لمعرفة أصحابها والفترة الزمنية التي تعود إليها".