شؤون فلسطينية

الشرطة تشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

الشرطة تشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
ضمن نشاطات الشرطة المجتمعية شاركت الشرطة اليوم المواطنين في قطف ثمار الزيتون في كل  من محافظة نابلس ، وجنين ، وسلفيت، وطولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبهدف دعم صمود المواطنين على أراضيهم ، فقد قام عدد من ضباط و صف ضباط وأفراد الشرطة في محافظات الوطن اليوم بتقديم المساعدة  للمواطنين في قطاف ثمار الزيتون .

وأضافت ، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الشرطة المتواصلة في خدمة المواطنين، كما وتشكل هذه المبادرات دعماً للمزارعين من أجل تمكينهم وتثبيتهم في أرضهم والمحافظة عليها.

من جانبهم شكر المزارعون جهاز الشرطة لما قام به بمساعدتهم في تقديم المعونة لهم بجني ثمار الزيتون ، متمنين لهم التوفيق الدائم في خدمة أبناء الوطن .

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