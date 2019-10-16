بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار.."بلدية وادي السلقا" تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفذ بلدية وادي السلقا عدة مشاريع في مختلف المجالات بتكلفة مالية بلغت مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار امريكي.



وأوضح رئيس البلدية الاستاذ علاء محمد أبو مغصيب أن مشاريع البلدية في النصف الثاني من العام 2019 بلغت 3 مشاريع حيوية تنوعت بين مشاريع انشاء وحدات سكنية لعدد 43 اسرة محتاجة في منطقة وادي السلقا وبتكلفة اجمالية 480 الف دولار بدعم من مؤسسة التعاون وبتمويل البنك الإسلامي للتنمية ومشروع إعادة ترميم وانشاء مرافق صحية لعدد 550 منزل وبتكلفة اجمالية 750 ألف دولار بدعم من مؤسسة معا فضلاً عن مشروع انشاء وحدات طاقة شمسية على ابار المياه في منطقة وادي السلقا بتكلفة اجمالية 150 الف دولار بدعم من مؤسسة معا ، مبينا أن تلك المشاريع.



تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في إطار حلول متكاملة ومنظومة شاملة لتحديث وتحسين البنية التحتية لتواكب خطط التنمية الشاملة في منطقة وادي السلقا والارتقاء بمظهر البلدة لجعلها دائماً في موقع متقدم.



