شؤون فلسطينية

بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار.."بلدية وادي السلقا" تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة

بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار.."بلدية وادي السلقا" تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
تنفذ بلدية وادي السلقا عدة مشاريع في مختلف المجالات بتكلفة مالية بلغت مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار امريكي.                                                                                                      

وأوضح رئيس البلدية الاستاذ علاء محمد أبو مغصيب أن مشاريع البلدية في النصف الثاني من العام 2019 بلغت 3 مشاريع حيوية  تنوعت بين مشاريع انشاء وحدات سكنية لعدد 43 اسرة محتاجة في منطقة وادي السلقا وبتكلفة اجمالية 480 الف دولار بدعم من مؤسسة التعاون وبتمويل البنك الإسلامي للتنمية ومشروع إعادة ترميم وانشاء مرافق صحية لعدد 550 منزل وبتكلفة اجمالية 750 ألف دولار  بدعم من مؤسسة معا فضلاً عن مشروع  انشاء وحدات طاقة شمسية على ابار المياه في منطقة وادي السلقا بتكلفة اجمالية 150 الف دولار بدعم من مؤسسة معا ، مبينا أن تلك المشاريع.

تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في إطار حلول متكاملة ومنظومة شاملة لتحديث وتحسين البنية التحتية لتواكب خطط التنمية الشاملة في منطقة وادي السلقا والارتقاء بمظهر البلدة لجعلها دائماً في موقع متقدم.   

                                         

أخبار ذات صلة

الشرطة تشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

الشرطة تشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

فيديو: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بشكوى ضد الرجوب.. لهذا السبب

فيديو: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بشكوى ضد الرجوب.. لهذا السبب

فيديو: &#34;التربية&#34; تعيد أحد معلميها لعمله بعد ضربه للطَّلَبَة بالخليل

فيديو: "التربية" تعيد أحد معلميها لعمله بعد ضربه للطَّلَبَة بالخليل

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

حمد تؤكد على الترابط الإسلامي المسيحي

حمد تؤكد على الترابط الإسلامي المسيحي

توقيع اتفاقيتي شراكة لتنفيذ البنية التحتية الداخلية والخارجية للاتصالات لمنطقة جنين الصناعية

توقيع اتفاقيتي شراكة لتنفيذ البنية التحتية الداخلية والخارجية للاتصالات لمنطقة جنين الصناعية

المحمود: القدس والخليل الأشد شراسة من قبل ممارسات الاحتلال ومخططاته

المحمود: القدس والخليل الأشد شراسة من قبل ممارسات الاحتلال ومخططاته

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الشرطة تشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

الشرطة تشارك المواطنين في قطف ثمار الزيتون

بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار..&#34;بلدية وادي السلقا&#34; تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة

بقيمة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دولار.."بلدية وادي السلقا" تنفذ عدة مشاريع بالمنطقة

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

تكريم الفريق الفلسطيني الفائز بجائزة التميز في الرعاية الصحية 2019

حمد تؤكد على الترابط الإسلامي المسيحي

حمد تؤكد على الترابط الإسلامي المسيحي

توقيع اتفاقيتي شراكة لتنفيذ البنية التحتية الداخلية والخارجية للاتصالات لمنطقة جنين الصناعية

توقيع اتفاقيتي شراكة لتنفيذ البنية التحتية الداخلية والخارجية للاتصالات لمنطقة جنين الصناعية

المحمود: القدس والخليل الأشد شراسة من قبل ممارسات الاحتلال ومخططاته

المحمود: القدس والخليل الأشد شراسة من قبل ممارسات الاحتلال ومخططاته

وزير الاقتصاد الوطني: العمل مستمر من قبل الحكومة لدعم الصناعة الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني: العمل مستمر من قبل الحكومة لدعم الصناعة الوطنية

شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

منوعات

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

&#34;أخس بجد&#34;.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

"أخس بجد".. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

&#34;فان دام&#34; يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا &#34;دي كوسة&#34;

"فان دام" يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا "دي كوسة"

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

بعد اتهامها بالإباحية.. &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود

بعد اتهامها بالإباحية.. "أبلة فاهيتا" تعود

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال &#34;السوشيال ميديا&#34;

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال "السوشيال ميديا"

عربي

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

&#34;النشيد الوطني&#34; يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران