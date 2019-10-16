شؤون فلسطينية

حمد تؤكد على الترابط الإسلامي المسيحي

حمد تؤكد على الترابط الإسلامي المسيحي
رام الله - دنيا الوطن
زارت الدكتورة آمال حمد يوم أمس في  مدينة رام الله ، كنيسة دير تجلي الرب للروم الارثوذكس، جاءت هذه الزيارة ضمن فعاليات تنظمها الكنيسة في شهر التوعية بسرطان الثدي للنساء.

حيث تم استقبال الوزيرة من قبل كاهن الرعية الاب غلاكتيون عواد و وفد مكون من أعضاء  لجنة الكنيسة و كادر  وزارة شؤون المرأة.

وألقت حمد  كلمة أعربت فيها عن سرورها  في ها اللقاء الذي يعتبر محطة تاريخية لها ووجودها في مكان يعكس ويمثل المحبة والتسامح والسلام والذي يؤكد على أهمية الترابط و التلاحم الاسلامي المسيحي دون النظر الى الانتماءات السياسية و الدينية و العرقية.

وأكدت حمد ، في تصريح وصل "دنيا الوطن" على أن الترابط الاسلامي المسيحي مترسخ منذ التاريخ و على مدار  نضال المرأة الفلسطينية ، ابتداءاًمن عقد أول مؤتمر للنساء في مدينة القدس  عام 1929 الذي كان يضم نساء مسيحيات و مسلمات ، عندما أعلن الثورة على الظلم و الطغيان خاصة  أمام الانتداب البريطاني ورفض وعد بلفور حيث طفنّ بشوارع المدن الفلسطينية  للاعلان و المطالبة بحقوقهن.

وأضافت حمد أن الرئيس الراحل أبو عمار حدد في وثيقة الاستقلال (عام 1988 )  و القانون الأساسي الفلسطيني معالم الدولة الفلسطينية و ترسيخ مفاهيم العدالة و المساواة لجميع المواطنون و مساواتهم أمام القضاء و القانون بعيداً عن النظر الى الجنس و العرق و الدين.

ومن جهته أعرب كاهن الرعية الاب غلاكتيون عواد عن ترحيبه  بمعالي الوزيرة  حيث أكد من خلال كلمته على أهمية دور المرأة في الكنيسة من خلال مشاركتها في الصلوات و الاحتفالات و الأنشطة الاجتماعية التي تعزز من شأن النساء في المجتمع الفلسطيني ، وأكد  على أن نجاح أي دور ، يرتبط بفضل المرأة و دورها في خدمة المجتمع

و ثمن الاب عواد  اهتمام معالي  وزيرة شؤون المرأة د آمال حمد  لهذه الزيارة و اهتمام الحكومة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود  عباس ( ابو مازن) و دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه باهتمامهم بكل فرد من أفراد المجتمع الفلسطيني و بكل شرائحه و أطيافه دون النظر الى الانتماء السياسي، او الديني او الحزبي .و ان الجميع أبناء الوطن الفلسطيني أصحاب قضية وطنية واحدة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم معالي الوزيرة من كاهن الرعية و ابنائها وتقديم درع و شعار فلسطين كرمز  و تقديراً.

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