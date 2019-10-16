المحمود: القدس والخليل الأشد شراسة من قبل ممارسات الاحتلال ومخططاته





جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي المفتوح في مدينة الخليل الذي نظمته وزارة الاعلام في المدينة وسط حضور صحفي وإعلامي كبير الى جانب المؤسسات و الفعاليات الوطنية وبمشاركة وحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف الذي قدم إحاطة شاملة للصحفيين حول الاوضاع في مدينة الخليل وخاصة البلدة القديمة التي تتعرض لاستهداف احتلالي استيطاني غير مسبوق .



من ناحيته قال خالد خنة مدي وزارة الاعلام في الخليل : إن اطلاق هذه التظاهرة الإعلامية في مدينة الخليل يشير الى خطورة الاوضاع التي تعيشها المدينة ، ويسجل اهمية دور وزارة الاعلام في القيام بمهامها . ومن جانبه أشاد رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان بدور وزارة الاعلام وشدد على أهمية مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تأكيد حضور مدينة الخليل بشكل دائم خصوصاً ان المدينة تتعرض لأخطر المخططات الاحتلالية التي تهدف الى ترسيخ الاستيطان مقابل تهجير المواطنين .



وبدأ افتتاح الفعاليات الإعلامية باطلاق بث ٢٢ إذاعة محلية في وقت واحد من قلب البلدة القديمة في مدينة الخليل الى جانب حضور عشرات المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ومحطات التلفزة .









رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود على دور وزارة الاعلام في النهوض بالمشهد الإعلامي الوطني، مشيراً الى توجهات الوزارة على صعيد التطوير والارتقاء بالمستوى المهني وما يتصل بتفعيل اقامة الأنشطة والفعاليات التي تهدف الى تسليط الضوء على اوضاع المواطنين وما يتعرضون له جراء سياسات الاحتلال ومخططاته التي يتمثل أشدها شراسة في ما يجري في القدس والخليل وسائر الامتدادات السوداء في أنحاء الوطن.