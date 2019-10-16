"المالية" بغزة تعلن موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس

أعلنت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الأربعاء، موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس الماضي.





وقالت في بيان لها عبر موقع (فيسبوك): "تعلن وزارة المالية عن صرف دفعة راتب شهر أغسطس 8/2019 بنفس آلية الشهر الماضي والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب".





وأضافت: الصرف سيكون يوم الأحد الموافق 20/10/2019 عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج ولكافة الفئات.

رام الله - دنيا الوطن