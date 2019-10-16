"المالية" بغزة تعلن موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الأربعاء، موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس الماضي.
أعلنت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الأربعاء، موعد صرف دفعة راتب شهر أغسطس الماضي.
وقالت في بيان لها عبر موقع (فيسبوك): "تعلن وزارة المالية عن صرف دفعة راتب شهر أغسطس 8/2019 بنفس آلية الشهر الماضي والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب".
وأضافت: الصرف سيكون يوم الأحد الموافق 20/10/2019 عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج ولكافة الفئات.
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