شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بحادثة سرقة أحد المنازل

الداخلية بغزة: إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بحادثة سرقة أحد المنازل
أجهزة أمنية بغزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بحادثة سرقة منزل عائلة "الصوري" فجر اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه "ضمن متابعتها لحادثة السطو على منزل المواطن (ب، ص) بمدينة غزة الليلة الماضية، وخلال أقل من 12 ساعة، ألقت المباحث العامة القبض على المتهمين الثلاثة في الحادثة".

وأضافت: "من خلال التحقيق الأولي اعترف المتهمون بمسؤوليتهم عن الحادثة، وقد تم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة في السطو والاعتداء، في حين يجري إحالة القضية إلى النيابة العامة؛ استكمال الإجراءات القانونية في القضية".

وأصيب مسن بجراح خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، بعدما هاجم لصوص، منزلاً لعائلة الصوري في حي (الصبرة)، وسط مدينة غزة، وقاموا بسرقة مصاغٍ ذهبي ومبلغ من المال.

وقال رامز الصوري في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن لصوصاً أقدموا على سرقة منزل عمّه، برنان الصوري (75 عاماً) وزوجته نازك الصوري (58 عاماً)، حيث اعتدوا عليهما وأصابوهما بعدة كسور.

وأضاف: أن عمه وزوجته أصيبا في  الرأس بعدة كسور، وجروح متهتكة في الرأس، حيث أُدخلا قسم العمليات، وذلك بعد أن سرق اللصوص مصاغَاً ذهبياً.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن ثلاثة مسلحين بأسلحة بيضاء اقتحموا منزلاً لبيت مسيحي من عائلة الصوري، قرب مبنى "الخدمة العامة" بحي "الصبرة".

وأضاف: يسكن صاحب المنزل وزوجته في البيت لوحدهما، حيث تم الاعتداء بالآلات الحادة على السيدة على رأسها وإصابتها متوسطة، فيما أصيب المسن بالوجه وجراحه خطيرة.

وتابع البطنيجي: إن الشرطة هُرعت للمكان، وبدأت بالتحقيق في الحادث، مشيراً إلى أن المسلحين قاموا بسرقة مصاغ ذهبي، كان بيد السيدة.

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