وزير الاقتصاد الوطني: العمل مستمر من قبل الحكومة لدعم الصناعة الوطنية





جاء ذلك خلال لقاء مع مجموعة من رجال أعمال وأصحاب شركات فلسطينية، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. حيدر حجه، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية ومستمرة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتسعى لفتح أسواق للمنتج الوطني على مستوى الوطن والخارج وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدة اتفاقيات اعتراف متبادل ومشاركات عديدة في معارض دولية.



وخلال الاجتماع استعرض رجال الأعمال واقع الصناعة في فلسطين والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبين بضرورة حماية الصناعة والمنتج الوطني من خلال إعطاء الأولويه وفتح الأسواق واتخاذ قرارات من قبل الحكومة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.



وعلى هامش الاجتماع، تم تسليم شهادات جودة لمصانع وطنية حصلت عليها بعد أن اجتازت مراحل الآلية المعتمدة للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية من زيارات للتدقيق على أنظمة الجودة الإدارية المعمول بها داخل المصانع انتقالاً إلى مطابقة عينات من السلع والمنتوجات وفحصها في المختبرات المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة.



يذكر أن المصانع التي حصلت على شهادات الجودة في هذا اللقاء هي شركة سوبر نمر الصناعية الاستثمارية، حيث حصلت على شهادة لمنتوج وحدات أبواب الحماية –أبواب دخول رئيسية للشقق السكنية والأعمال- وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية م.ف (850-ج1-2014) .



في حين حصلت شركة "المستقبل" للأنابيب الفولاذية على شهادة جودة لمنتوج أنابيب من "البولي ايثلين" لتزويد المياه وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية رقم م.ف (196-ج2-2011)، والمنتوج الثاني انابيب من البولي ايثلين لتصريف الاتربه ومياه الصرف الصحي وفق المواصفة الفلسطينية رقم م.ف (2630-2011) .



رام الله - دنيا الوطنأكد خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن الحكومة تبذل كل الجهد لدعم المنتج الوطني.