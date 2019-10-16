شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

أقامت شركة التوريدات والخدمات الطبية وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة التابعة لوزارة الصحة حفلاً لتكريم فريق عمل الوزارة الفائز بجائزة التميز الدولية في الرعاية الصحية، صباح اليوم يوم الاربعاء، في قاعة الرعاية الصحية الأولية، وزارة الصحة برام الله.





وقال نقيب الطب المخبري في فلسطين، الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، لـ "دنيا الوطن": إن حصول فلسطين على المركز الثاني في جائزة التميز الدولية في الرعاية الصحية (Univants) جاء لكي يثبت للعالم بأن القطاع الصحي الفلسطيني يمتلك امكانيات وافراد مبتكرين رغم مروره بظروف صعبة.





وأضاف النجار، أن قطاع المختبرات في الوزارة حصل على المركز الثاني من بين 150 دولة في العالم، ونحن نفتخر بهذا، ومستمرون في المشاركة بمبادرات مشابهة مع شركة Abbott العالمية، حتى نحصل على المركز الأول ونطور قطاع المختبرات لدينا".





وبين النجار، أن تكريم اليوم هو جزء من تميزنا في قطاع المختبرات، والرعاية الصحية، حيث تم اجراء دراسة مع الاتحاد الدولي للكيمياء السرية والطب المخبري (IFCC) لتبيان دور المختبر وعمليات التشخيص، وما توصل له قطاع المختبرات من تطور يستحق الذكر والاهتمام، وعليه قمنا بتقديم تلك الدراسة لخبراء من حول العالم كي يقيموا تجربتنا للعمل في فريق مستقل".





ونوه النجار، أنه تم اعتماد نظام وطني للجودة العالمية وقد طال القطاع الخاص وبشكل اجباري بعدما كانت اختيارية، حيث لا يحصل مركز وبه مختبر على ترخيص الا بحصوله على اشارة الجودة العالمية (iso)، وذلك لبناء سياسة صحية سليمة.





من جانبه، قال نضال علاونة مدير دائرة المختبرات في الادارة العامة للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة لـ "دنيا الوطن"، إن المبادرة رفعت من قيمة وجودة النتائج المخبرية مما ساهم في احداث تشخيص سليم للمريض، وساعد الاطباء في تقديم العلاج اللازم للمرضى، وكما حصولنا على جائزة عالمية يمنحنا الدعم كموظفين وعاملين في القطاع الصحي، وقد اثبتنا قدرتنا على تقديم الخدمات والرعاية الصحية على مستوى العالم.









خاص دنيا الوطن - بهاء بركات