شاهد: الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني ينظمان يوماً تعريفياً حول برنامج "إيراسموس"

نظم الاتحاد الأوروبي الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني، اليوم الأربعاء، يوماً تعريفياً حول برنامج "إيراسموس" الخاص بالجامعات الفلسطينية والمنح الدراسية والأبحاث العلمية.





جاء ذلك برعاية من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، وحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني.





وقال نضال الجيوسي، ممثل بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي لتعليم العالي: إن النشاط التعريفي يأتي من أجل إطلاق نداء بحثي ومشاريع للجامعات الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي.





وأضاف الجيوسي، لـ "دنيا الوطن"، أن البعثة تتطلع لتقديم مشاريع بحثية وعلمية من قبل الجامعات ولذلك لتنفيذ البرنامج بمختلف جوانبه، مؤكداً دعم الجامعات لبرامج جديدة بمختلف المستويات والتخصصات.





وفي السياق، قال يونس عمرو، رئيس جامعة القدس المفتوحة: إن الجامعة تشارك في كافة النشاطات الخاصة باللقاء، مشيداً بدور الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون بمساندة الشعب الفلسطيني بمجال البحث العلمي وفتح التخصصات الجديدة.









خاص دنيا الوطن - بهاء بركات