والد طفل مُصاب بقنبلة غاز يُناشد الرئيس سرعة تحويل ابنه قبل فقدانه للأبد





يمكث العباسي في العناية المركزة بحالة عدم وعي وعلى جهاز التنفس الصناعي، وليس هناك أي استجابة في حدقات العين للضوء.





يقول والده لـ"دنيا الوطن": "تم تحويل ابني للعلاج بالخارج، وإعطائي نموذج رقم 1، ولكن دائرة العلاج بالخارج أخبروني أن الأمر يحتاج أسبوعاً على الأقل لإعطائه موعداً للسفر، وسيكون ميتاً آنذاك".





ويُناشد والده الرئيس عباس بإعطاء توجيهاته لتحويل ابنه بسرعة للعلاج خارج غزة قبل أن يفقده إلى الأبد.





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رام الله - دنيا الوطنأصيب الطفل علاء هاني العباسي (14 عاماً)، بقنبلة غاز أثناء مشاركته في مسيرات العودة الكبرى، أدى ذلك لإصابته بنزيف حاد في الجهة اليمنى من الدماغ.