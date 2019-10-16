دولي

أردوغان لن يلتقي بنس وبومبيو أثناء زيارتهما المتوقعة لأنقرة

أردوغان لن يلتقي بنس وبومبيو أثناء زيارتهما المتوقعة لأنقرة
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، أثناء زيارتهما المتوقعة لأنقرة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "سيقابلان (بومبيو وبنس) نظيريهما التركيين، أما أنا فلن أتحدث سوى مع ترامب، إذا قرر المجيء".

في المقابل، أكد أردوغان أن زيارته إلى الولايات المتحدة هي موضوع "سيتم تقييمه" بعد المباحثات مع الوفود الأمريكية التي ستأتي إلى تركيا، لأن "النقاشات والمفاوضات والخطابات التي جرت في الكونغرس حول شخصي وأسرتي والوزراء تعد إساءة كبيرة جدا للدولة التركية وتجاوزاً للحدود"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي ردها على إلغاء محتمل لزيارة بنس لأنقرة بعد إعلان أردوغان أنه لن يقابل نائب الرئيس الأمريكي، أكدت كيتي والدمان، الناطقة باسم بنس، أن الأخير ماض في زيارته.

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو سيتوجهان غدا إلى تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة (سي بي إس) أن ترامب كلف بنس وبومبيو بإنجاح المفاوضات مع أردوغان بشأن تحقيق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، حيث تشن أنقرة عملية "نبع السلام" ضد الفصائل الكردية، بغية التوصل إلى اتفاق بين تركيا والقوات الكردية.

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