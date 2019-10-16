شؤون فلسطينية

مناشدة للرئيس واشتية: قُطع راتبي منذ 12 عاماً ولم أحد عن الدرب

مناشدة للرئيس واشتية: قُطع راتبي منذ 12 عاماً ولم أحد عن الدرب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن أحمد عاشور أبو جاموس من قطاع غزة، مناشدة إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وجاء في المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن": "أنا المواطن المغلوب على أمره أحمد عاشور محمد ابو جاموس، قُطع راتبي ورزق عيشي وقوت أطفالي الصغار بتقارير كيدية لاصحة لها.

هذه البلاغات قطعت رزقي منذ 12 عاماً، وصبرت واحتسبت، ولكن لا يوجد باليد حيلة، حيث الأمر تعدى سقف التحمل، والديون زادت ومتطلبات الحياة صعبة، وأنا والله يشهد

وأبناء الإقليم وفتح يعرفون جيداً أنني من أبناء فتح المخلصين، ومن أبناء الشرعية، وأنني لم أحيد عن الدرب لا قديماً ولا حالياً، وأنا ملتزم.

 وأسال الله أن تنظروا إلى طلبي وتساعدوني في استرجاع راتبي وقوت أطفالي.

للتواصل/ 0592722602

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