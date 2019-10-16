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شؤون فلسطينية

العاهل السعودي يُجدد للرئيس عباس مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني

العاهل السعودي يُجدد للرئيس عباس مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني
الرئيس محمود عباس والملك السعودي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية منذ عهد الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود لغاية اليوم.

وأكد وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، جدّد خادم الحرمين الشريفين، مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

وقبيل الاجتماع، أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء عمل على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق له، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى.

ورافق الرئيس، كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.


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