شؤون فلسطينية

أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى اليوم

أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى اليوم
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد الأقصى، خلال اليوم أكثر من 600 مستوطن.

وقالت مصادر من داخل المسجد الأقصى، إن الاقتحامات، اليوم، كانت كبيرة وتخللها أداء طقوس تلمودية من قبل المتطرفين اليهود.

وتوالت اقتحامات المستوطنين منذ ساعات الصباح حتى الظهيرة، بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي منعت المرابطين والمصلين في الأقصى من الاقتراب من جماعات المستوطنين المقتحمة.

وذكرت المصادر، أن أمس أيضاً شهد اقتحام 551 مستوطناً لباحات الأقصى، في أول أيام ما يعرف بعيد العرش لدى اليهود.

إلى ذلك، شهدت الأيام الماضية، إبعاد أعداد كبيرة من المرابطين والمقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متراوحة، حيث غدت هذه السياسة دارجة لدى الاحتلال؛ لوقف نشاط المرابطين في الأقصى، ومنعهم من ممارسة حقهم في الدفاع عنه.

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