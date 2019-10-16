شؤون فلسطينية

سلطة النقد تصدر تعميماً للبنوك ومؤسسات الإقراض بشأن الدفعة المحوّلة من رواتب الموظفين

سلطة النقد تصدر تعميماً للبنوك ومؤسسات الإقراض بشأن الدفعة المحوّلة من رواتب الموظفين
أموال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بشأن مستحقات الموظفين، التي ستصرفها وزارة المالية غداً الخميس.

وأعلنت وزارة المالية يوم الاثنين، أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان/إبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: فإنه "مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة، أصدرت سلطة النقد تعليماتها إلى كافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملـة في فلسطيـن، بخصوص شروط التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر (نيسان/إبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو).

ونصت التعليمات أنه بناءً على قيام وزارة المالية والتخطيط بتحويل الدفعة المتبقية من رواتب موظفي القطاع العام عن الأشهر 04/2019 و05/2019 و06/2019، يُطلب من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الالتزام بخصم ما لا يزيد نسبته عن 50% من الحوالة الواردة إلى حساب موظف القطاع العام لتسديد الالتزامات المستحقة عليه حتى نهاية شهر 06/2019.

وجاء في التعليمات أيضاً أن يتم التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على (تأجيل أقساط/ جدولة مديونية) وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

كما شدّدت تعليمات سلطة النقد على أن يتم الالتزام بنفس الشروط بخصوص الخصومات لتسديد المستحقات على موظفي القطاع العام للأشهر القادمة 07 و08 و09/2019.

وفيما يلي الشروط التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية:







أخبار ذات صلة

شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

شاهد: الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني ينظمان يوماً تعريفياً حول برنامج &#34;إيراسموس&#34;

شاهد: الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني ينظمان يوماً تعريفياً حول برنامج "إيراسموس"

والد طفل مُصاب بقنبلة غاز يُناشد الرئيس سرعة تحويل ابنه قبل فقدانه للأبد

والد طفل مُصاب بقنبلة غاز يُناشد الرئيس سرعة تحويل ابنه قبل فقدانه للأبد

مناشدة للرئيس واشتية: قُطع راتبي منذ 12 عاماً ولم أحد عن الدرب

مناشدة للرئيس واشتية: قُطع راتبي منذ 12 عاماً ولم أحد عن الدرب

النائب العام: الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات عمل النيابة العامة

النائب العام: الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات عمل النيابة العامة

بلقاءٍ مع الرئيس عباس.. العاهل السعودي يجدد مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني

بلقاءٍ مع الرئيس عباس.. العاهل السعودي يجدد مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني

أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى اليوم

أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى اليوم

التربية والبنك الدولي يناقشان استدامة برنامج &#34;تأهيل المعلمين&#34;

التربية والبنك الدولي يناقشان استدامة برنامج "تأهيل المعلمين"

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

شاهد: وزارة الصحة تطلق مبادرة تطوير قطاع المختبرات الطبية

شاهد: الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني ينظمان يوماً تعريفياً حول برنامج &#34;إيراسموس&#34;

شاهد: الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني ينظمان يوماً تعريفياً حول برنامج "إيراسموس"

مناشدة للرئيس واشتية: قُطع راتبي منذ 12 عاماً ولم أحد عن الدرب

مناشدة للرئيس واشتية: قُطع راتبي منذ 12 عاماً ولم أحد عن الدرب

النائب العام: الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات عمل النيابة العامة

النائب العام: الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات عمل النيابة العامة

أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى اليوم

أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى اليوم

التربية والبنك الدولي يناقشان استدامة برنامج &#34;تأهيل المعلمين&#34;

التربية والبنك الدولي يناقشان استدامة برنامج "تأهيل المعلمين"

المنظمات الأهلية تطالب بتوفير مستوى صحي لائق للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

المنظمات الأهلية تطالب بتوفير مستوى صحي لائق للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

شاهد: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول معاناة الصيادين بغزة

شاهد: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول معاناة الصيادين بغزة

منوعات

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

&#34;أخس بجد&#34;.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

"أخس بجد".. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

&#34;فان دام&#34; يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا &#34;دي كوسة&#34;

"فان دام" يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا "دي كوسة"

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

بعد اتهامها بالإباحية.. &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود

بعد اتهامها بالإباحية.. "أبلة فاهيتا" تعود

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال &#34;السوشيال ميديا&#34;

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال "السوشيال ميديا"

عربي

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

&#34;النشيد الوطني&#34; يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران