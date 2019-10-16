شؤون فلسطينية

حماس: السلطة الفلسطينية غير جادة في الدعوة لانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية

حماس: السلطة الفلسطينية غير جادة في الدعوة لانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية
القيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي بحركة حماس في بيت لحم، أنور الزبون، أن السلطة الفلسطينية غير جادة في الدعوة لانتخابات، سواء تشريعية أو رئاسية.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن الأصل في الدعوة لأي انتخابات، أن يكون هناك تمهيد حقيقي لها، لا أن تكون مجرد ورقة للخروج من مأزق ما.

وأشار الزبون إلى أن الفصائل الفلسطينية ليست في صورة ما يتم الحديث عنه من قبل قيادات في السلطة عن الانتخابات، لافتاً إلى أن سلوك السلطة على الأرض، من خلال مواصلة الاعتقال السياسي، وقطع رواتب الأسرى والنواب، يدلل على عدم الجدية في طرح الموضوع على الناس.

وأوضح، أن الحديث الآن عن الانتخابات، يدلل على وجود مأزق شرعي لدى السلطة، وخاصة لدى الغرب، حيث لم تجر انتخابات في فلسطين منذ العام 2006.

وأردف "لو كانت السلطة معنية بانتخابات حقيقية لاستجابت لمبادرة الفصائل الثمانية قبل نحو شهر، من أجل تعبيد الطريق لإنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بتوافق فلسطيني كامل، والعمل على التمهيد الفعلي لها على الأرض".

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