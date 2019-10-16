شاهد: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول معاناة الصيادين بغزة

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "صفر ميل"، والتي ناقشت الانتهاكات الإسرائيلية، ضد الصيادين، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.وقالت منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي بالمركز، شرين الشوبكي: إن الورشة تهدف لتسليط الضوء على أثر تلك الانتهاكات على الحياة الاقتصادية للصيادين، لافتةً إلى أن الصيادين من أكثر الفئات التي تأثرت بالحصار الإسرائيلي البحري، وتقليص مساحات الصيد المستمرة.وأضافت الشوبكي لـ "دنيا الوطن"، أن دور مركز الميزان لحقوق الإنسان، فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارسها بحق الصيادين الفلسطينيين ودعمهم وتقديم الحماية القانونية لهم.بدوره، أكد زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أن الصيادين أكثر شريحة، تضررت من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم من حصار بري وبحري خانق، مشيراً إلى أن الصيادين يتعرضون بشكل يومي لعمليات ملاحقة ومطاردة، ينتج عنها عمليات اعتقال ومصادرة قوارب وقتل صيادين.