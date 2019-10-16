دولي

بموافقة نتنياهو.. لقاء بين كوخافي وبيني غانتس اليوم

بموافقة نتنياهو.. لقاء بين كوخافي وبيني غانتس اليوم
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يلتقي اليوم، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مع  رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس بطلب من الأخير.

وقالت إذاعة (الجيش الإسرائيلي) اليوم الأربعاء: إن اللقاء سيجرى اليوم، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويأتي على خلفية "التوتر الأمني" وهجوم إيراني محتمل، وفق ما قالت.

يشار إلى أن المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي، لنتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، اقتربت من النهاية، حيث جرت مفاوضات بين حزب (الليكود) بزعامته، وحزب (أزرق أبيض) بزعامة غانتس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، إلا أنها باءت بالفشل حتى اللحظة. 



أخبار ذات صلة

(منبج) السورية.. صراع على السيطرة بدأ بتنظيم الدولة ثم الأكراد وتركيا

(منبج) السورية.. صراع على السيطرة بدأ بتنظيم الدولة ثم الأكراد وتركيا

روسيا والصين تبنيان أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم

روسيا والصين تبنيان أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم

شاهد: مسؤول سعودي رفيع ينتقد قراراً لترامب

شاهد: مسؤول سعودي رفيع ينتقد قراراً لترامب

الكشف عن هجوم أمريكي إلكتروني ضد إيران بعد هجمات (أرامكو)

الكشف عن هجوم أمريكي إلكتروني ضد إيران بعد هجمات (أرامكو)

مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تُوجه اتهاماً لواشنطن بشأن تنظيم القاعدة

مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تُوجه اتهاماً لواشنطن بشأن تنظيم القاعدة

تقرير أممي يقدم إحصائية دامية لانتخابات الرئاسة الأفغانية

تقرير أممي يقدم إحصائية دامية لانتخابات الرئاسة الأفغانية

بوتين: روسيا والإمارات وقعتا صفقات بقيمة 1.4 مليار دولار

بوتين: روسيا والإمارات وقعتا صفقات بقيمة 1.4 مليار دولار

شاهد: إصابة ثلاثة إسرائيليين اثنين &#34;موت سريري&#34; إثر صاعقة برق عند (زيكيم)

شاهد: إصابة ثلاثة إسرائيليين اثنين "موت سريري" إثر صاعقة برق عند (زيكيم)

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

حماس: السلطة الفلسطينية غير جادة في الدعوة لانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية

حماس: السلطة الفلسطينية غير جادة في الدعوة لانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية

شاهد: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول معاناة الصيادين بغزة

شاهد: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول معاناة الصيادين بغزة

طافش: اقتحامات الأقصى وإغلاق الإبراهيمي لن تُغير من واقعهما الإسلامي

طافش: اقتحامات الأقصى وإغلاق الإبراهيمي لن تُغير من واقعهما الإسلامي

&#34;الخارجية&#34;: الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال يُشجعه للاستقواء على شعبنا

"الخارجية": الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال يُشجعه للاستقواء على شعبنا

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية ويرشقون مواطنين بالحجارة جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية ويرشقون مواطنين بالحجارة جنوب بيت لحم

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الضابطة الجمركية تضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني في&#34;بيت لحم&#34;

الضابطة الجمركية تضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني في"بيت لحم"

منوعات

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

ميريام فارس ترقص مع ابنها في أوّل يوم مدرسة

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور

&#34;أخس بجد&#34;.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

"أخس بجد".. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

&#34;فان دام&#34; يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا &#34;دي كوسة&#34;

"فان دام" يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا "دي كوسة"

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

بعد اتهامها بالإباحية.. &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود

بعد اتهامها بالإباحية.. "أبلة فاهيتا" تعود

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال &#34;السوشيال ميديا&#34;

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال "السوشيال ميديا"

عربي

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

&#34;النشيد الوطني&#34; يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها

شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها