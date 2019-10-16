بموافقة نتنياهو.. لقاء بين كوخافي وبيني غانتس اليوم





وقالت إذاعة (الجيش الإسرائيلي) اليوم الأربعاء: إن اللقاء سيجرى اليوم، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويأتي على خلفية "التوتر الأمني" وهجوم إيراني محتمل، وفق ما قالت.





يشار إلى أن المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي، لنتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، اقتربت من النهاية، حيث جرت مفاوضات بين حزب (الليكود) بزعامته، وحزب (أزرق أبيض) بزعامة غانتس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، إلا أنها باءت بالفشل حتى اللحظة.











رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يلتقي اليوم، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مع رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس بطلب من الأخير.