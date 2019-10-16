طافش: اقتحامات الأقصى وإغلاق الإبراهيمي لن تُغير من واقعهما الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس في بيت لحم، خالد طافش، أن الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال ضد مقدساتنا، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، تمثل الوجه الحقيقي القبيح للاحتلال، الذي يسعى منذ اليوم الأول لاحتلاله للسيطرة عليها.



وأوضح طافش في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن اشتداد وتيرة اقتحامات الأقصى، وإغلاق الحرم الإبراهيمي خلال الأعياد المزعومة، يمثل التنفيذ الحقيقي لأكذوبتهم، التي أقاموا كيانهم على أساسها، أنه لا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون "الهيكل" المزعوم، مشيراً إلى أن الاحتلال واهم إن كان يعتقد أن ذلك سيغير من حقيقة أنهما إسلاميان خالصان.



وأضاف طافش، أن الاعتداءات بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي تتم بتخطيط محكم من قبل حكومة الاحتلال، التي توفر الأمن وتهيئ الأجواء للمتطرفين لاستباحة مقدساتنا، مشدداً على أن هذه الاعتداءات لن تغير من الواقع شيئاً، ولن تضفي صفة شرعية للاحتلال فوق أرضنا.



وبيّن طافش، أن ذلك يتم في ظل التطبيع مع الاحتلال من قبل أنظمة لا تأبه لمقدسات أمتها ولا لقضيتها المركزية المتمثلة بفلسطين، مشيراً إلى أن الشعوب العربية والمسلمة، ستبقى حية وستنصر الأقصى لا محالة.