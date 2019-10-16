اشتية يُطالب الجامعات بإعادة النظر بالتعليم "الموازي"



وأشاد رئيس الوزراء ببرامج "ايراسموس بلس" وبالمجالات التي يغطيها، مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكداً أن هذه المجالات تصب في عصب الأولوية الوطنية الفلسطينية، والتوجهات المستقبلية.



فيما دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص الفلسطيني إلى تقديم جزء من موازنته السنوية للبحث العلمي، للنهوض بالعمل البحثي وتحويل التعليم إلى عملية ذات بعد تطبيقي بالتزاوج مع الصناعة الوطنية.



جاء ذلك، في كلمته خلال فعاليات اليوم التعريفي لبرامج "ايراسموس بلس"، التي أطلقتها بعثة التعاون الفلسطيني-الأوروبي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس، وممثلين عن بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات والأكاديميين والباحثين.



واختتم اشتية: "نشكر الاتحاد الأوروبي على تقديم هذا الدعم، من أجل تعزيز بنى المؤسسات التعليمية في فلسطين، والبحث العلمي والبرامج الأكاديمية".





















رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الجامعات، بإعادة النظر بالتعليم "الموازي" لأنه يضر بنوعية التعليم، مشدداً على ضرورة المحافظة على نوعية التعليم، كونه استراتيجية بقاء بالنسبة للشعب الفلسطيني.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن": شكلنا لجنة لمراجعة العملية التعليمية وربطها بسوق العمل، وآمل أن تكون مخرجات اللجنة بالقريب العاجل.