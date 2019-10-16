مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية ويرشقون مواطنين بالحجارة جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية من جيش الاحتلال.



وأضاف: أن قوات الاحتلال، أغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، ومنعت المزارعين من قطف ثمار الزيتون في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما رشق مستوطنون، اليوم، مواطنين بالحجارة خلال قطف الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني، بأن عشرات من مستوطني (بيت عاين) رشقوا الحجارة على مواطنين من عائلة احميدات خلال قطفهم ثمار الزيتون.



يذكر، أن مستوطنين، كانوا قد اعتدوا قبل يومين على مسن من العائلة ذاتها، خلال عمله في أرضه، كما تتعرض المنطقة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة التي تطال الأشجار والأهالي هناك.