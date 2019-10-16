شؤون فلسطينية

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وانطلقت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية من موقع "أبو صفية" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت لمسافة عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية، وقامت بأعمال تجريف في المكان، ووضعت سواتر ترابية، وسط إطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

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