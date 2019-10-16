بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر ليوم غدٍ الخميس، عبر معبر رفح البري.
وقالت في بيان لها: إن السفر سيكون للحافلة 17 من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلتين: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من كشف (10/17).
وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر ليوم غدٍ الخميس، عبر معبر رفح البري.
وقالت في بيان لها: إن السفر سيكون للحافلة 17 من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلتين: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من كشف (10/17).
وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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