بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر ليوم غدٍ الخميس، عبر معبر رفح البري.وقالت في بيان لها: إن السفر سيكون للحافلة 17 من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلتين: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من كشف (10/17).وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمبر.ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.