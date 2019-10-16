الضابطة الجمركية تضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني في"بيت لحم"











رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الدخان والمعسل، غير القانوني في بيت لحم.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وبناءً على معلومات استخباراتية، وبدعم ومساندة من جهاز الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، الشرطة، والارتباط العسكري، تمكن جهاز الضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم، من ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني، داخل أحد المخازن بالمدينة؛ وذلك لعدم قانونيته ولضرره على الجانب الاقتصادي.وأوضح البيان، أن الكميات المضبوطة، جاءت مفصلة كالآتي: 363 كروز دخان أجنبي، و24 بكيت دخان عربي، و33 كيلو معسل، و825 بكيت دخان إسرائيلي حلل، و103 بكتات فلتر دخان، إذ تم ضبط الكميات المذكورة والتحفظ عليها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.