هيئة الأسرى تكشف تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للأسير سامر عربيد

ويتوقع أن تتم إعادته إلى جهاز الأمن العام (شاباك) قريبًا لمواصلة التحقيق.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال، تزعم بأن عربيد هو من نفذ عملية (دوليب) قرب رام الله، في 23 من آب/ أغسطس الماضي، والتي أدت إلى مقتل إسرائيلية، وإصابة آخر، في تفجير عبوة ناسفة.



وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن عربيد نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه للتعذيب من قبل أجهزة الاحتلال.



خاص دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للأسير في سجون الاحتلال، سامر عربيد.وقال مسؤول الإعلام في الهيئة، حسن عبد ربه في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن عربيد متواجد في مستشفى (هداسا) الإسرائيلية يتلقى العلاج.وأضاف: وفق التقرير الطبي الذي تسلمه محامي مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، فإن عربيد يعاني من كسور في الأضلاع وحالة الفشل الكلوي، وبحاجة إلى غسيل كلى.وتابع عربيد: يعاني من انتفاخ في الأطراف وعدم القدرة من تحريك قدميه، ويتم استجوابه من قبل المخابرات الإسرائيلية بعد أن تم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، وسلطات الاحتلال لا تزال تحظر على المحامي، نشر ما يتعلق بوقائع التحقيق.وشدّد عبد ربه، على أنه تم تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، فيما يمنع المحامي من زيارته بشكل كامل حتى هذه اللحظة.وأكد مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الهيئة تجري اتصالات مع بعض الأطراف، من ضمنها وزارة الخارجية، التي قامت بتوجيه رسائل إلى عدة جهات من ضمنها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التواصل أيضاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك قمنا بحملات شعبية وجماهيرية للتضامن مع عربيد.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الأسير سامر عربيد، والذي أعلنت سلطات الاحتلال قبل عدة أسابيع اعتقاله، بزعم تنفيذ عملية (دوليب)، استعاد وعيه بالكامل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أمس الثلاثاء: إنه جاء من مستشفى (هداسا) في القدس، أن عربيد استعاد وعيه بالكامل،