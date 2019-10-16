مستوطنون يقتحمون منطقة نبع الحنية شمال غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، منطقة نبع الحنية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وقال الناشط الشبابي في الولجة، إبراهيم عوض الله: ان عشرات المستوطنين، اقتحموا نبع الحنية جنوب القرية، وأدوا طقوسا تلمودية، في الوقت الذي تمنع قوات الاحتلال، أصحاب الأرض من الدخول إليها واستصلاحها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف عوض الله: أن بلدية الاحتلال في القدس، استولت قبل سنوات على كافة الأراضي في تلك المنطقة، والتي يكثر فيها منازل قديمة، ومنعت أصحابها من الوصول إليها، بعد إحاطتها بأسلاك شائكة وإغلاقها بواسطة بوابة، إضافة إلى تسيير دوريات، ونصب كاميرات مراقبة في محيطها.