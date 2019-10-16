نقابة الموظفين: راتب 2000 شيكل للموظفين هو فعليًا الـ 75%

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خاص دنيا الوطن

أكد عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، أن عدم صرف العلاوات والرتب أدى لتآكل راتب الموظفين بغزة، إضافة لأخذ البنوك للقروض، وكذلك الخصومات التي فرضتها الحكومة.



وقال المصري لقناة "دنيا الوطن": إنه إذا ما استمر حساب رواتب موظفي غزة على نسبة 75%، فلن يحصل أغلب الموظفين على أي مستحقات، لأنهم يتلقون راتب الحد الأدنى 2000 شيكل، وهذا المبلغ فعليًا هو الـ 75%، داعيًا الحكومة من أجل الخروج من هذه المعضلة بأن تُعيد صرف رواتب غزة بنسبة 100%.



وأشار إلى أن من سيستفيد من مستحقات الغد عن الأشهر الماضية، هم موظفو الضفة الغربية، إضافة لموظفي غزة بدرجات (A.B.C) من الموظفين المدنيين، وكذلك الرتب السامية من رتبة نقيب فما فوق بالنسبة للموظفين العسكريين.