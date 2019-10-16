الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين اليوم وغداً

وقال مدير المسجد الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو سنينة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن سلطات الاحتلال أبلغتهم، بأن المسجد سيغلق في اليومين، حتى يقوم المستوطنون باستباحته، وأداء طقوسهم التلمودية.



واستنكر أبو سنينة، هذا الإجراء، الذي يعتبر تعدياً على الحقوق الدينية، وتدنيساً للمسجد الإسلامي الخالص.



رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف، أمام المسلمين والزوار اليوم الأربعاء وغداً الخميس، بحجة الأعياد اليهودية.