استدعاء خطيب الأقصى للتحقيق ونحو 650 مستوطناً يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

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خاص دنيا الوطن

أكد مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، أن سلطات الاحتلال، استدعت خطيب المسجد، الشيخ إسماعيل النواهضة للتحقيق.



وقال الكسواني في تصريحات لـ"دنيا الوطن" اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال، استدعت النواهضة للتحقيق، فيما تم تكليف أحد المحامين للدفاع عنه خلال التحقيق.



وأعرب مدير المسجد الأقصى المبارك، عن أمله في أن يخرج النواهضة في وقت لاحق من اليوم.



من جهة أخرى، قال الكسواني: إن حالة من التوتر تسود الأقصى في ظل اقتحام عدد كبير من المستوطنين للمسجد، منذ صباح اليوم.



في سياق متصل، أفاد موقع (حدشوت هار هبايت) الإسرائيلي، أن 658 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وما زالت الدعوات مستمرة "لاقتحام" جديد الساعة 13:30 اليوم.