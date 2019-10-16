دولي

روسيا والصين تبنيان أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم

روسيا والصين تبنيان أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أبرمت شركتان روسية وصينية، اتفاقاً بقيمة تتجاوز الـ 13 مليار دولار لبناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي والكيميائيات في بلدة صغيرة قرب سواحل روسيا على خليج فنلندا.

ووقعت الاتفاقية بين مجمع البلطيق الروسي للكيميائيات، وهي شركة تابعة لـ"روسغاز دوبيتشا"، وشركة فرعية تابعة لشركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية المحدودة، وفق (روسيا اليوم).

ويشمل العقد بناء مصنع كيميائي لمعالجة الغاز الطبيعي، ومجموعتين للإيثيلين بطاقة سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، و6 مجموعات من منشآت البولي إيثيلين بطاقة 480 ألف طن سنويا، إضافة لمنشآت أخرى، وستستمر فترة البناء خمس سنوات.

وقالت الشركة الصينية (CNCEC) إنها ستواصل الاستفادة من السوق الروسية وتعزيز التعاون العملي لتحقيق النتائج المفيدة والمربحة للطرفين، بالإضافة إلى دفع عملية "الحزام والطريق" باتجاه تنمية عالية الجودة.

من جهته، صرح رئيس الشركة الصينية، داي هيجن، لوسائل إعلام صينية، بأن هذا العقد هو الأكبر الذي توقعه الشركة على الإطلاق.

و"روسغاز دوبيتشا" هي شركة روسية متحدة تنشط في سوق الغاز الطبيعي الروسية، وتم إنشاؤها لتنفيذ مشاريع الطاقة وإنتاج ونقل ومعالجة الغاز.

أخبار ذات صلة

شاهد: مسؤول سعودي رفيع ينتقد قراراً لترامب

شاهد: مسؤول سعودي رفيع ينتقد قراراً لترامب

الكشف عن هجوم أمريكي إلكتروني ضد إيران بعد هجمات (أرامكو)

الكشف عن هجوم أمريكي إلكتروني ضد إيران بعد هجمات (أرامكو)

مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تُوجه اتهاماً لواشنطن بشأن تنظيم القاعدة

مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تُوجه اتهاماً لواشنطن بشأن تنظيم القاعدة

تقرير أممي يقدم إحصائية دامية لانتخابات الرئاسة الأفغانية

تقرير أممي يقدم إحصائية دامية لانتخابات الرئاسة الأفغانية

بوتين: روسيا والإمارات وقعتا صفقات بقيمة 1.4 مليار دولار

بوتين: روسيا والإمارات وقعتا صفقات بقيمة 1.4 مليار دولار

شاهد: إصابة ثلاثة إسرائيليين اثنين &#34;موت سريري&#34; إثر صاعقة برق عند (زيكيم)

شاهد: إصابة ثلاثة إسرائيليين اثنين "موت سريري" إثر صاعقة برق عند (زيكيم)

أمريكا تدرس سحب الأسلحة النووية من تركيا

أمريكا تدرس سحب الأسلحة النووية من تركيا

نتنياهو يطلب رسمياً من بوتين العفو عن إسرائيلية مسجونة بموسكو

نتنياهو يطلب رسمياً من بوتين العفو عن إسرائيلية مسجونة بموسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شرق جباليا

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

&#34;البنك الوطني&#34;ووزارة شؤون المرأة يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد

"البنك الوطني"ووزارة شؤون المرأة يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد

أبو الرب يُندد بالمستوى الخطير الذي وصلت له الاعتداءات على الأقصى

أبو الرب يُندد بالمستوى الخطير الذي وصلت له الاعتداءات على الأقصى

وزارة الصحة تُوصي بالحد من استخدام المُضادات الحيوية

وزارة الصحة تُوصي بالحد من استخدام المُضادات الحيوية

&#34;البرش&#34; يُثمن جهود الوفد الطبىي المصري بإجرائه عمليات كبرى

"البرش" يُثمن جهود الوفد الطبىي المصري بإجرائه عمليات كبرى

مستوطنون يقتحمون منطقة نبع الحنية شمال غرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة نبع الحنية شمال غرب بيت لحم

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين اليوم وغداً

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين اليوم وغداً

منوعات

&#34;أخس بجد&#34;.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

"أخس بجد".. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لزملائها

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

&#34;فان دام&#34; يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا &#34;دي كوسة&#34;

"فان دام" يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا "دي كوسة"

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

بعد اتهامها بالإباحية.. &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود

بعد اتهامها بالإباحية.. "أبلة فاهيتا" تعود

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال &#34;السوشيال ميديا&#34;

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال "السوشيال ميديا"

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

عربي

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

&#34;النشيد الوطني&#34; يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها

شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها