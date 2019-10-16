شؤون فلسطينية

الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي يُهدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام

الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي يُهدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها صباح الأربعاء، أن الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي (29 عاماً) والقابع في معتقل (عوفر) الإسرائيلي، هدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام، في حال لم يتم الإفراج عنه بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو موعد محاكمته القادمة.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي، سيخوض معركة الأمعاء الخاوية، في حال أصرت المحكمة الإسرائيلية على قرارها بتثبيت اعتقاله الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر.

وحذرت من الحالة الصحية الصعبة للأسير مرعي، والذي يعاني من مرض السرطان منذ العام 2010، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت مرعي بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2019، أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر (معبر الكرامة).

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل احتجاز 26 أسيراً عربياً، من بينهم الأسير السوري صدقي المقت، و25 أسيراً أردنياً آخرين من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، والتي تخوض إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 23 على التوالي، رفضاً
لاعتقالها الإداري، وتقبع بظروف عزل قاسية بمعتقل (الجلمة).

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