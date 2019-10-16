الاحتلال يعتقل (21) مواطناً من الضّفة

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (21) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.



وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة القدس، وهم: محمود مصطفى، قاسم درباس، يونس أبو الحمص، عبد القادر أبو صايمة، محمد عليان، أحمد أبو شمالة، يزن عليان ويوسف أحمد عريقات.



وأضاف أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: ورد عوض، منتصر عبد الحميد عوض، عصام حسين المشارقة، علاء أحمد العواودة وحمزة نادر عزمي أبو اهليل.



واعتقل أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية، وهم: حسن إبراهيم ملحم (46 عاماً)، وصفي عبد الكريم داود حمودة (55 عاماً)، إسلام بلال دويري (24 عاماً)، ومحمد حاتم حوتري (18 عاماً).



كما واعتقل أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: ثائر محمد علي بدر (43 عاماً)، أشرف محمد علي بدر (39 عاماً)، تامر محمد علي بدر (30 عاماً)، وقصي زهران.