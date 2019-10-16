الرئيس عباس والعاهل السعودي يبحثان عقد مؤتمر دولي للسلام

من المقرر، أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.





وتأتي الزيارة، التي بدأت أمس الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.



وقال مستشار الرئيس عباس، مجدي الخالدي، لإذاعة (صوت فلسطين): إن الزيارة مهمة وتاريخية، وتأتي بهدف التشاور حول الخطوات القادمة وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.





رام الله - دنيا الوطن