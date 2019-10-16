الاتحاد الأوروبي يعتمد ميزانيتي (أونروا) ومساعدات السلطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن الاتحاد، قرر في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد ميزانيتي (أونروا) المقررة ومساعدات السلطة الفلسطينية بشكل نهائي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ودون تصويت.



وقال الفرا، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأربعاء: إن الاتحاد الأوروبي، يُعتبر الداعم الأول للسلطة الوطنية، معرباً عن أمله أن يستمر هذا الدعم، وأن يزيد عما كان عليه في السابق.