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دولي

شاهد: مسؤول سعودي رفيع ينتقد قراراً لترامب

شاهد: مسؤول سعودي رفيع ينتقد قراراً لترامب
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
انتقد رئيس الاستخبارات السعودية السابق، تركي الفيصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرار الانسحاب من سوريا، مؤكداً أنه قرار "غير حكيم".

وقال الفيصل، في لقاء على (CNN) بالعربية: إن "الرئيس الأمريكي ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".

وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون ان يتعاونوا وأن يكونوا شريكا بناء في تحقيق السلام والأمن ليس فقط في الخليج بل في المنطقة كلها من حولنا فهناك مجال للمناقشة".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على تنظيم الدولة، وتعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وذراعاً لـ "حزب العمال الكردستاني".

 

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