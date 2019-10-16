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دولي

الكشف عن هجوم أمريكي إلكتروني ضد إيران بعد هجمات (أرامكو)

الكشف عن هجوم أمريكي إلكتروني ضد إيران بعد هجمات (أرامكو)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مصادر أمريكية، قولها: إن  الولايات المتحدة، شنت هجوماً إلكترونياً على إيران، عقب هجمات (أرامكو) التي استهدفت المملكة العربية السعودية في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن "الهجوم الإلكتروني الأمريكي، استهدف قدرات طهران لنشر دعايتها"، مشيرةً إلى أن "مثل هذا الهجوم يعد طريقة للرد لا تنطوي على مخاطر سقوط ضحايا في "العالم الواقعي".

وأضافت الوكالة، أن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.

وتبنت جماعة (أنصار الله) اليمنية، السبت 14 أيلول سبتمبر، هجوماً بطائرات مسيرة، استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي (أرامكو) في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وعرضت السعودية بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز، استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت: إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة (أرامكو) السعودية.

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