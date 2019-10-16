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شؤون فلسطينية

"رئيس وفد زراعة الكلى الأردني": عمليات زراعة الكلى ستُجرى بأيدٍ محلية قريباً

"رئيس وفد زراعة الكلى الأردني": عمليات زراعة الكلى ستُجرى بأيدٍ محلية قريباً
جانب من العملية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور غازي اليازجي، استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى، ورئيس الفريق المحلي لزراعة الكلى، بأنه تم التجهيز لست حالات زراعة كلى، ضمن المرحلة الثانية للبرنامج الثاني لزراعة الكلى، برئاسة الدكتور وليد مسعود، استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية.

ونوه اليازجي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن عمليات الزراعة، ستتم على مدار ثلاثة أيام بمعدل حالتين يومياً.

وأوضح اليازجى، أن هذا البرنامج يهدف إلى التخفيف من معاناة مرضى غسيل الكلى، الذين يبلغ عددهم 485 حالة في مجمع الشفاء الطبي فقط، حيث تعد زراعة الكلى هى الحل الأمثل والأفضل لمرضى غسيل الكلى، وكذلك تدريب الكوادر الطبية المحلية والاعداد لإنشاء مركز زراعة الكلى في قطاع غزة.

وأشار الى أن فحوصات تطابق الأنسجة، تم إرسالها من خلال جمعية إغاثة أطفال فلسطين إلى المختبرات الطبية في رام الله، متمنياً بأن يتم إنشاء مركز زراعة الكلى في القريب العاجل، معتمداً على الطواقم الطبية المحلية في قطاع غزة، وذلك لتخفيف معاناة السفر على المرضى.

من جانبه، أفاد الدكتور وليد مسعود، رئيس وفد زراعة الكلى، أن زيارته إلى قطاع غزة، تأتي لاستكمال برنامج زراعة الكلى، حيث تعد هذه الزيارة الثانية التي سيتم فيها زراعة الكلى، مؤكداً على أن المرضى الذين سيتم الزراعة لهم، هم بأمس الحاجة للزراعة، حتى تنتهى معاناتهم بعد أن أرهقتهم المعاناة والساعات الطويلة لجلسات الغسيل الكلوي، الذي يستهلك وقتهم ويعيق برنامج حياتهم.

وأشار إلى أن هناك أهدافاً أخرى للبرنامج، وهى دعم صمود أهلنا في قطاع غزة، وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية المحلية، وبعد استكمال هذا البرنامج، سيكون باستطاعة الكوادر المحلية القدرة على زراعة كلى بأيدٍ غزاوية محلية.

وأكد مسعود على أن الكوادر المحلية الموجودة في قطاع  غزة على مستوى عالٍ من التدريب، ولديهم الرغبة الكبيرة في إنجاح هذا البرنامج برعاية جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وبالتعاون مع جهات أخرى، ومتبرعين من الأردن الشقيق.

إلى ذلك، ثمن الدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، جهود الوفد الطبي الأردني، وتحمله المعاناة الكبيرة للوصول لقطاع غزة، وخدمة المرضى الفلسطينيين، مقدماً شكره لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، على دعمها المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني والمرضى، عبر إحضارها الوفود الطبية المتخصصة في مجالات نوعية، وما توفره على المرضى من عناء السفر للخارج، مثمناً جهود الطواقم المحلية التى تناضل لصقل خبراتها واكتساب المهارات الجراحية؛ لتقديم أفضل خدمة صحية تخفف من معاناة المرضى فى ظل الحصار وصعوبة التنقل.

يذكر، أن وفد زراعة الكلى الأردني، قد أجرى حتى اليوم أربع عمليات زراعة كلى من أصل 6 عمليات، أقرها الوفد خلال زيارته لمدة ثلاثة أيام.

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